Wateroverlast in delen van Nederland

In delen van Nederland hebben straten blank gestaan door hevige regenval. Vooral Zuid-Holland, met name in Dordrecht en Zwijndrecht, heeft men te maken met wateroverlast door het noodweer.

Op verschillende plekken was er een wolkbreuk. Men spreekt hiervan als er binnen één uur 25 mm of meer regen valt. Dit is ongeveer een derde wat er normaal in een maand valt.

In Dordrecht en Zwijndrecht werd zelfs een windhoos waargenomen.