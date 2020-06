Jaarlijkse Nationale herdenking omgekomen brandweermensen

Zaterdag vond in aangepaste vorm de jaarlijkse herdenking van de omgekomen brandweercollega’s bij het nationaal monument in Haaksbergen plaats. De ceremonie werd door velen op afstand digitaal bijgewoond. Minister van Justitie en Veiligheid, Fred Grapperhaus, sprak hen toe: ‘Vandaag herdenken we op afstand, maar in gedachten zijn we met elkaar verbonden.’

Omgekomen tijdens werk

Dit jaar stond de brandweer voor de negende keer stil bij de brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk het leven lieten. Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland: ‘Het is mij een eer om vandaag alsnog samen met u het verlies op afstand te kunnen delen en de verhalen van onze omgekomen brandweercollega’s te laten weerklinken. Brandweermannen die hun gezinnen, kinderen, ouders, vrienden en collega’s achterlieten. Ieders wereld stond even stil. En vandaag staan wij stil bij de omgekomen brandweermensen. Hun namen staan hier op het Brandweermonument geschreven. Zij zijn overleden bij een inzet voor een ander en zij betaalden daarmee de hoogste prijs.’

Respect voor het brandweervak

Ook werd stilgestaan bij het respect voor het brandweervak. Wevers: ‘Wij staan niet continue stil bij de risico’s die we lopen. Toch is ons vak niet zonder risico’s. Deze risico’s kunnen helaas nooit volledig worden weggenomen. Daarom wil ik vandaag ook mijn trots uitspreken. Ik ben trots op alle collega’s die ook de afgelopen tijd, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week klaar stonden. We stonden paraat, verleenden hulp, redden en blusten. Ook tijdens veranderende of soms zelfs extreme omstandigheden. Dat vraagt veel van ons. Niet alleen als professional, maar ook als mens. Dank daarvoor.’

Paraat

Grapperhaus vulde aan: ‘Brandweermannen en –vrouwen die ik spreek, zeggen dat ze niet voortdurend met de risico’s van hun vak bezig zijn. Dat geloof ik. Je kunt niet functioneren als je daar over piekert. Maar je weet wel dat ze er zijn. Je weet dat er iets kán gebeuren. En je familie, je vrouw of je man, je kinderen, je vader en je moeder: die weten het ook. Dat is een offer dat u, brandweermensen van Nederland en degenen die van u houden, brengen aan de veiligheid van ons allemaal. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent. Of je beroeps bent of vrijwilliger. Of je in stedelijk of landelijk gebied werkt. Als het nodig is, staat de brandweer paraat. Wij kunnen gerust zijn, omdat u oplet. Wij kunnen ontspannen, omdat u op scherp staat. Wij kunnen gaan slapen, omdat u waakt.’

Eerbetoon

Zoals ieder jaar werden alle namen die op het Brandweermonument zijn geschreven voorgelezen en werd het water-ereteken in werking gesteld. Dit ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten waarvan de stralen elkaar kruisen. Ook op social media stond men massaal stil bij de omgekomen brandweermensen. Profielfoto’s werden uit eerbetoon voor de omgekomen brandweercollega’s vervangen door de zwarte profielfoto. Zo deelt de brandweer in Nederland gezamenlijk het verlies van dierbare collega’s.