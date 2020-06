Vaten met drugsafval in Liempde zijn opgeruimd

De brandweer controleerde en stabiliseerde de situatie en droeg het over aan de gemeente. Zij schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om het afval op een veilige en verantwoorde manier af te voeren. Enige tijd was de Brukelsestraat zelf afgesloten voor doorgaand verkeer, maar deze is inmiddels weer open. De politie is een onderzoek gestart wie de vaten heeft gedumpt.