Oude mortieren en munitie gevonden bij metaalrecyclingbedrijf

Bij de doorzoeking van een metaalrecyclingbedrijf in Venlo is onder meer een grote hoeveelheid verouderde munitie en mortieren aangetroffen. 'De EOD heeft de komende dagen nog nodig om dit veilig te kunnen afvoeren', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond weten.

Doorzoekingen strafrechtelijk onderzoek

De FIOD, Politie, Defensie, gemeente en OM hebben de afgelopen dagen, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, het terrein van het recycling bedrijf in Venlo doorzocht. Het integrale onderzoek richt zich op witwassen en het overtreden van de milieuregels door het bedrijf.

EOD

Hoewel de doorzoeking inmiddels is afgerond, blijft het bedrijfsterrein de komende dagen nog afgesloten en wordt het continue beveiligd totdat de EOD alle explosieven heeft verwijderd. Het OM geeft woensdag meer informatie over wat er verder nog is aangetroffen tijdens de doorzoeking.