Verdachte aangehouden voor woningoverval in Scheemda

Op 9 november 2018 werd een 62-jarige man rond 22:30 uur in zijn slaap overvallen in zijn woning aan de Zwaagsterweg in Scheemda. Drie overvallers dreigden hem iets aan te doen als hij niet meewerkte. Eén van de verdachten, een 41-jarige vrouw uit Winschoten, is inmiddels aangehouden en een tweede heeft de politie op het oog.

In de woning in Scheemda runt het slachtoffer ook een kaaswinkel. De daders namen onder meer geld uit de kassa mee. De zaak kreeg 14 januari extra aandacht in het programma Opsporing Verzocht. Dit leverde ruim 70 tips op. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en men hoopt dat er mensen zijn met meer informatie.

Dankzij sporenonderzoek kwam de 41-jarige vrouw uit Winschoten in beeld als verdachte. Van de overige twee verdachten is het volgende signalement bekend: