NVZ: RIVM leidend voor gebruik mondkapjes

De afgelopen dagen is het aantal coronabesmettingen in Nederland opgelopen. Daardoor is er een brede discussie op gang gekomen over de noodzaak om het gebruik van mondkapjes uit te breiden. De NVZ volgt de discussie op de voet. Zoals steeds blijven de richtlijnen van het RIVM voor de NVZ leidend. Zo lang die ongewijzigd blijven, is er voor de NVZ geen aanleiding het gebruik van mondkapjes in de ziekenhuizen uit te breiden. Het laat echter onverlet dat individuele ziekenhuizen hier eigen beleid op kunnen voeren, ingegeven door de lokale situatie en omstandigheden.