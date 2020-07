Bestuurder scooter gewond

Dinsdagavond omstreeks 23:00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Aldaar was een scooterrijder tegen een boom gereden.

Het ongeval gebeurde op een stuk waar het fietspad met een bocht de weg op loopt, vermoedelijk is het daar fout gegaan. De bestuurder van de scooter is met letsel aan zijn been overgebracht naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis.