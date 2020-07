FIOD neemt 10.000 paar nep-Nikes schoenen in beslag

Donderdag heeft de FIOD drie loodsen en een zeecontainer doorzocht in de omgeving van Alphen aan de Rijn. 'Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar handel in merkvervalste schoenen en kleding', zo laat de Belastingdienst vrijdag weten.

Nep-Nikes

'In de loodsen werden ruim tienduizend merkvervalste paar Nike schoenen aangetroffen die in beslag genomen zijn. Deze artikelen worden vernietigd. Behalve de loodsen werd ook een woning in de omgeving van Alphen aan de Rijn doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op administratie en een auto. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na informatie van een recherchebureau', aldus de Belastingdienst.

Bestelling afleveren

De mensen achter de handel zijn vermoedelijk al enkele jaren actief. Woensdag 29 juli werd de 37-jarige verdachte door de politie aangehouden toen hij een bestelling afleverde. De man zit nog vast.

Merkenfraude en criminele organisaties

Merken zijn beschermd in Nederland. Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zijn uitgegroeid tot een fenomeen met internationale dimensies. Dit heeft niet alleen ernstige economische gevolgen, het brengt ook de consumentenbescherming in het gedrang.