Politie Noord-Holland erg druk met mensen onder invloed van drugs

Geweld toegepast en politiemensen gewond geraakt

In verschillende gevallen moest geweld worden toegepast en zijn politiemensen gewond geraakt. In Hoorn in de Liornestraat liep vrijdagavond een man heftig zwetend met ontbloot bovenlichaam met een mes in zijn mond. Hij schreeuwde van alles en nog wat, en maakte oergeluiden. Toen hij de politie zag rende hij een zonnestudio in, waar hij wat vernielingen pleegde.

Wiet en lachgas

Toen de politie bij de zaak kwam rende de man naar buiten op de politie af. Zij hebben hem gepepperd en overmeesterd. De man verklaarde wiet en lachgas te hebben gebruikt en wilde de politie vermoorden. De man is aangehouden en beoordeeld door een arts. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de vernielingen binnen de zonnestudio.

LSD op Texel

Op Texel in Den Burg had een stelletje vakantievierders op een camping aan het Schilderend LSD gebruikt. Toen een van hen zich afvroeg waarom ze geen onderbroek aanhad schreeuwde ze om hulp. Nadat de politie kwam kijken of ze hulp konden verlenen vloog de ook naakte man van het stelletje zonder enige aanleiding de politie aan. Ook hij is gepepperd. Tijdens de worsteling is een politieagente gewond geraakt. De man, een 23-jarige man uit Almere, is aangehouden voor wederspannigheid. De vrouw is ook overgebracht naar het politiebureau op Texel voor het verstoren van de openbare orde.

Diefstal camera bouwterrein

In Haarlem op de Koninginneweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 38-jarige man aangehouden op verdenking van diefstal van een camera van een bouwterrein. Hij bleek onder invloed van cocaïne en verkeerde waarschijnlijk in een zogenaamd opwindingsdelier. Na de diefstal is hij een café ingelopen waar hij stond te schreeuwen vervolgens begaf hij zich in de toiletruimte waar hij zich ging wassen. Hij rende daarna de zaak weer uit waar de politie hem aanhield. De man verzette zich hevig en kon niet onder controle worden gebracht, waarop uiteindelijk een diensthond het been van de verdachte heeft gebeten. De man is nazorg verleend en hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling van het delier. Nadien is hij ingesloten in het politiebureau voor verhoor en mogelijke verdere stappen. Ook tijdens deze worsteling is een politieagente gewond geraakt.