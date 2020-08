Opnieuw aanhoudingen na ongeregeldheden in Den Haag

In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 augustus veroorzaakte een groep relschoppers opnieuw zware overlast in de omgeving Vaillantlaan/Hoefkade in Den Haag. Op last van de burgemeester werd een noodbevel van kracht. De groep gooide onder andere stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Van twee politievoertuigen sneuvelde een ruit. De politie verrichtte meer dan 20 aanhoudingen.

Vroeg in de avond liepen buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten samen door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en de jeugd op straat. De sfeer was goed tot het moment dat tientallen jongeren zich rond 23:00 uur verzamelden en agenten bekogelen met eieren, stenen en zwaar vuurwerk. Ook werd er een vuilcontainer in de brand gestoken. Rond 2:30 uur bekogelde een grote groep jongeren agenten met stenen vanaf de daken. Ook hierbij werden aanhoudingen verricht.

Noodbevel

Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde gaf burgemeester Jan van Zanen rond middernacht een noodbevel af. Het noodbevel was van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan.

Aanhoudingen

De Mobiele Eenheid (ME) ging de wijk in om de openbare orde te herstellen. Hierbij werden er gedurende de nacht meer dan 20 verdachten aangehouden voor opruiing, belediging, openlijke geweldpleging en het negeren van het noodbevel. Ook hielden agenten een verdachte aan die een agent mishandelde.

Vernielingen politievoertuigen

Een surveillancevoertuig reed over de Koningsstraat naar een melding toen plotseling iemand een verkeersbord door de autoruit gooide. Later op de avond sneuvelde een autoruit van de politiekraan, die in de omgeving reed. De politie onderzoekt de vernielingen.