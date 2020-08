'Veevoeder maatregel mogelijk van tafel'

Op basis van bronnen in Den Haag meldt de NOS dat de omstreden veevoedermaatregel van tafel is geveegd.

Minister Carola Schouten zal naar verwachting vanmiddag haar besluit bekend maken. Dit na het opstellen van een rapport door de Wageningen Universiteit. Deze berekende dat de maatregel van de minister een minimaal effect zou hebben op de uitstoot van stikstof.

Het plan van de minister was om het eiwitgehalte in het veevoer terug te dringen om zo de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren kwamen in verzet omdat zij vreesde voor de gezondheid van hun dieren.