Gaslek in Gasselte op vakantiepark

Een aantal woningen op vakantiepark De Kremmer in Gasselte is maandag aan het begin van de middag ontruimd vanwege een gaslek.

Hoofdleiding geraakt

Volgens woordvoerder Edwin Veldman van Veiligheidsregio Drenthe werd rond 12.15 uur bij graafwerkzaamheden op het terrein een hoofdleiding geraakt. Daarop is de brandweer ingeschakeld, ook werd de WT van Borger opgeroepen maar werd even later geannuleerd.

Chalets ontruimd

Uit voorzorg werd een aantal chalets op het park aan de Bosweg ontruimd. Netbeheerder Enexis is ter plekke om het gaslek te dichten. De brandweer van Gieten heeft een waterscherm aangelegd om het gas te vernevelen.