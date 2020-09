Auto’s komen in botsing op kruising in Son

Door een voorrangsfout kwamen twee auto’s in botsing, op deze weg heeft doorgaand verkeer voorrang. Een van de auto’s raakte zwaar beschadigd en is afgesleept door een bergingsbedrijf, de andere auto had slechts lichte schade en kon zelf zijn weg vervolgen. Omdat de auto op het drukke kruispunt stond, regelde de politie tijdelijk het verkeer. Een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand raakte gewond. Inmiddels is de weg weer vrij gegeven.