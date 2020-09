Record van 176.600 kilo zwerfafval ingezameld door vissers Harlingen

In 2019 is door de vissers van 37 schepen een record hoeveelheid van 176.600 kilo zwerfafval ingezameld. Dit is ruim vier keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde. Nog nooit is er binnen het Fishing for Litter project in één jaar in één haven zoveel afval ingezameld.