Patatje en mexicano wordt 'oorlog' in snackbar

Een klant van een snackbar op de Stadhoudersweg had woensdag 12 augustus een meningsverschil met de eigenaar over een bestelling. 'Dit eindigde uiteindelijk met een kapot geslagen glazen coronascherm, een glasscherf in een gezicht, rondvliegende terrasstoelen en een verwonde medewerkster', zo meldt de politie maandag. Omdat de politie nog steeds op zoek is naar deze man doet zij een oproep.

Patatje en mexicano

Woensdag 12 augustus tussen half acht en acht uur ’s avonds raken de eigenaar van de snackbar en de klant in een discussie. De man claimde een patatje en mexicano besteld en betaald te hebben, een bestelling die bij de eigenaar van de snackbar niet bekend is.

Coronascherm kapotgeslagen

Het meningsverschil over de al dan niet gedane en betaalde bestelling loopt uiteindelijk zo hoog op dat de ‘klant’ het glazen coronascherm bij de kassa kapot slaat. Een glasscherf raakt de eigenaar in het gezicht. De ‘klant’ verlaat dan de snackbar en gooit op het terras met een stoel. Daarbij raakt hij een medewerkster tegen haar been.

Signalement

De politie is op zoek naar deze ‘klant’, een blanke man met kort, donkergekleurd haar. Hij wordt rond de 20 jaar oud geschat en droeg die avond een grijze tanktop en een korte donkergekleurde broek. Was u die avond nabij de snackbar op de Stadhoudersweg en heeft u de commotie of deze man gezien of weet u wie het is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via M. via 0800-7000.