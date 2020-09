Schiphol adviseert nu overal mondkapje te dragen

Aanvulling

'Deze oproep is een aanvulling op het beleid waarin het al verplicht was om in bepaalde gebieden, waaronder check-in en security, een mondkapje te dragen. Overal op Schiphol houden we 1,5 meter afstand en vragen we je een mondkapje te dragen. En zeker in wachtrijen, zoals bij het inchecken, de securitycontrole, het in- en uitstappen en in de bagagehallen, waar afstand houden best een uitdaging is. Dan is het prettig dat je jezelf beschermt met een mondkapje.

Van binnenkomst tot in het vliegtuig

Schiphol vraag iedereen om overal op de luchthaven het mondkapje te dragen. Dus vanaf binnenkomst bij Schiphol Plaza tot in het vliegtuig. In het vliegtuig was het dragen van een mondkapje al verplicht. 'Of als je net bent uitgestapt tot aan het moment dat je weer buiten staat. Dat geeft een veilig gevoel voor jezelf en voor andere reizigers', meldt Schiphol

Verplicht

In wachtrijen voor de incheckbalies, bij de security- en grensprocessen, tijdens het in- en uitstappen en in de bagagehallen is een mondkapje verplicht. Je kan hierop worden aangesproken door Schiphol-medewerkers. Tijdens het eten of drinken kan men het mondkapje even afzetten. 'Fijn als je β€˜m daarna meteen weer opzet en natuurlijk overal 1,5 meter afstand houdt', aldus Schiphol.