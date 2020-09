Vrienden herdenken 19-jarige slachtoffer steekpartij schoolplein Groningen

Vrijdagavond hebben vrienden en kennissen van de 19-jarige man, die een week geleden in de nacht van donderdag op vrijdag op een schoolplein aan De Vaargeul in Groningen werd doodgestoken, een herdenking gehouden op het schoolplein.

Herdenking

Vandaag is het slachtoffer in besloten kring begraven. De vrienden konden niet bij de uitvaart aanwezig zijn en hebben daarom een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Deze werd drukbezocht. Er werd een minuut stilte gehouden en daarna werden fakkels ontstoken.

Drie aanhoudingen

Vorige week vrijdag hield de politie in verband met de dodelijke steekpartij drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij. De verdachten komen allen uit de stad Groningen. Het gaat om twee 17 jarige jongemannen en een 18-jarige vrouw. Het politieonderzoek is nog in volle gang.