Zwaargewonde bij aanrijding in Farmsum

Bij een ernstig ongeval op de Oosterveldweg in Farmsum is maandagmiddag een jonge jongen zwaargewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer wilde ter hoogte van de Zeesluizen de weg oversteken met de fiets en werd hierbij geschept door een automobilist. Enkele tientallen meters verder kwam het slachtoffer op het wegdek terecht. Ook zijn fiets werd door het ongeval weggeslingerd.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumateam. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Voor hem en getuigen is slachtofferhulp geregeld.