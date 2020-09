Parachutisten botsen boven Texel

Twee parachutisten zijn maandag aan het einde van de middag met elkaar in botsing gekomen bij paracentrum Texel. Hierna stortte de twee parachutisten naar de grond. Volgens de politie zijn beide met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht.

Volgens NH Nieuws waren de twee mannen aanspreekbaar toen de hulpdiensten ter plaatsen kwamen. Met traumahelikopters is het duo naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend. Ook de toedracht is onduidelijk.