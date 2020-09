Achttien aanhoudingen bij internationale actie tegen drugs

Rechercheurs van de politie Eenheid Den Haag houden woensdagochtend 16 september samen met de politie in Spanje en België een grote internationale actie tegen een crimineel netwerk dat handelde in drugs. Op dit moment zijn achttien personen, in de leeftijd tussen 25 en 68 jaar, aangehouden. Naast de aanhoudingen werden er invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Daarbij zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook werd er beslag gelegd op tientallen auto’s.

De recherche kreeg deze criminele organisatie in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Tijdens de actie vandaag werden bijna duizend politiemensen in verschillende landen ingezet. Naast de zeventien aanhoudingen werden er gelijktijdig tientallen invallen gedaan op diverse locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

De meeste aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Voor een aantal geldt ook dat zij verdacht worden van verboden wapenbezit. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten.

Witwassen

Het vermoeden bestaat dat de in beslag genomen goederen met winsten uit de handel in verdovende middelen zijn verkregen. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat daarbij om geld afkomstig van criminele activiteiten, zoals de handel in verdovende middelen.

Internationaal onderzoek

Dit internationale onderzoek is mogelijk geworden door een Spaans-Nederlandse samenwerking binnen een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Hierbij is samengewerkt via Eurojust, het Europese agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. Nederland heeft de Spaanse en Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Encrochat

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van informatie die werd verkregen van het bedrijf Encrochat. Deze chatdienst werd onlangs door de Nederlandse politie gekraakt. Dat bedrijf bood jarenlang cryptocommunicatiediensten aan, voornamelijk aan criminelen.