Drugslab aangetroffen in Maartensdijk, twee aanhoudingen

Donderdagmiddag deed de politie een inval in een schuur in Maartensdijk. 'Hier werden twee mannen aangehouden en werd een grote hoeveelheid aan xtc-pillen aangetroffen', zo meldt de politie vrijdag.

Verborgen achter een kast

'Ook zijn tabletteermachines, mixers en stempels in beslag genomen. Dit alles was verborgen achter een kast', aldus de politie. Na rechercheonderzoek viel de politie donderdagmiddag een schuur bij een boerderij in Maartensdijk binnen. Rechercheurs troffen hier twee mannen aan die onder een roze stof zaten. In eerste instantie leek de schuur een gewone schuur maar na verder onderzoek bleek dat een kast moest worden weggeschoven om bij een verborgen ruimte te komen.

Compleet ingericht lab

Hier werd een compleet ingericht lab aangetroffen voor de productie van verdovende middelen, van grondstof tot eindproduct, inclusief een mix- en zeefruimte. Er werden enkele kilo's xtc-pillen, tabletteermachines en de bijbehorende stempel gevonden voor het maken van een logo of merkteken op een pil van bijvoorbeeld een automerk of stripfiguur. Ook werd hier een vuurwapen aangetroffen.

Doorzoekingen

Door rechercheurs van de Landelijke Recherche werden in twee woningen in Uithoorn en Maarssen doorzoekingen gedaan, waar eveneens enkele kilo’s verdovende middelen werden aangetroffen, evenals een alarmpistool. De politie gaat verder met het onderzoek. De twee mannen, van 36 jaar uit Uithoorn en van 50 jaar uit Maarssen, zijn ingesloten voor verhoor en zullen worden voorgeleid aan de recher-commissaris in Rotterdam.