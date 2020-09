Twee woningen in Sint-Oedenrode komende nacht zonder gas na lekkage

Dinsdagavond rond 18.45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een waargenomen gaslucht in de Johan Frisostraat in Sint-Oedenrode. Terwijl de brandweer op onderzoek uit ging kwam ook netbeheerder Enexis ter plaatse.

Hoofdgasleiding

Uiteindelijk stuitte men op een lek in een hoofdleiding. Nadat de leiding was vrij gegraven bleek een flink gat in de hoofdleiding te zitten. De omgeving werd verder afgezet en een overdrukventilator werd ingezet om het gas van de woningen te verdrijven. Enexis was met meerdere monteurs aanwezig om het om de situatie veilig te stellen. De brandweer assisteerde hierbij door onder andere licht te maken.

Straat opengebroken

Momenteel is de gasleiding gedeeltelijk afgekoppeld en is het gevaar geweken en keert de brandweer terug. Enexis komt morgenochtend terug om het lek te dichten. Twee woningen in de Johan Frisostraat blijven deze nacht zonder gas zitten. De bewoners zijn hierover geïnformeerd. Vermoedelijk is de leiding eerder vanmiddag kapot getrokken door werkzaamheden in de opengebroken straat. Vele buurtbewoners stonden nieuwsgierig op straat.