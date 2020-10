Man in onderarm geschoten op 2e etage flat Kikkenstein

In de nacht van zondag op maandag is een man gewond geraakt bij een schietincident op de tweede verdieping van de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost. 'Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis', zo laat de politie maandag weten.

Gewonde man op 7e etage

Even na 3.30 uur komt bij het operationeel centrum een melding binnen over de beschieting van een man in de flat Kikkenstein. Wanneer agenten ter plaatse komen, treffen zij een gewonde man aan op de zevende verdieping. Hij blijkt op de tweede etage in zijn onderarm te zijn geschoten. 'De man, een 26-jarige Amsterdammer, wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert buiten levensgevaar', aldus de politie.

Forensische Opsporing

Forensische Opsporing heeft vannacht uitgebreid onderzoek verricht in de flat. De recherche onderzoekt wat de mogelijke aanleiding is geweest van het schietincident. Het onderzoeksteam wil graag mensen spreken die getuigen zijn geweest of meer informatie hebben.