Eigenschappen van een kiepraam

Ben je op zoek naar nieuwe kozijnen of ben je van plan om je huidige kozijnen te vervangen? Dan is het wellicht een goede optie om deze te vervangen door een kiepraam. Een kiepraam wordt ook wel een draaikiepraam genoemd en is zoals de naam doet vermoeden een raam welke om twee assen heen kan draaien.

Een kiepraam is een kozijn wat zowel een draai- als een kiepfunctie heeft. Dit kozijn heeft scharnieren in de onderstijl en in de zijstijl, daardoor is het dus mogelijk om dit raam op twee manieren te openen. Zo kun je het raam naar binnen toe draaien, dit wordt ook wel de draaistand genoemd of je kiep het raam en de bovenzijde van het raam valt naar binnen toe. Voordat je kunt switchen tussen de twee verschillende standen moet je eerst het raam weer sluiten zodat het systeem kan wisselen naar het andere mechanisme. We bespreken hieronder een aantal eigenschappen van het kiepraam.

Wat zijn de voordelen van een kiepraam?

Een kiepraam handig en heeft daarom ook veel voordelen in zijn gebruik. Een van de eerste voordelen is dat een kiepraam gemakkelijk te reinigen is omdat het raam naar binnen toe wordt geopend. Een andere voordeel betreft de ventilatie, je kunt gemakkelijk het kiepraam in de kiepstand zetten waardoor deze ongeveer 15 cm geopend is. Je kan dan de ruimte of kamer gemakkelijk ventileren zonder dat je heel het raam hoeft te openen. Daarnaast is deze stand ook nog eens veilig, er kunnen geen ongewenste bezoekers naar binnen. Daarnaast kun je op een veilige stand ook het raam openen wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn. De kiepstand heeft in de zomer ook nog een ander voordeel. Als je rolluiken hebt kun je namelijk de kiepramen wel in de kiepfunctie zetten zonder het rolluik weer omhoog te laten komen. Een andere voordeel is dat je het raam wijd kunt openen in de draaistand en daardoor- als het raam op de begane grond bevindt – als nooduitgang kan dienen.

Nadelen kiepraam

Er zijn dus veel voordelen aan een draaikiepraam, maar er zijn ook een aantal nadelen waar je wel rekening mee moet houden als je een kiepraam wilt gaan aanschaffen. Zo beschikt het draaikiepraam over twee standen, als je gebruikt maakt van de draaistand waarbij het raam volledig wordt geopend moet je rekening mee houden dat er voldoende ruimte is. Soms is het niet in alle ruimtes mogelijk om het kiepraam in de draaistand te openen. Daarnaast kan een kiepraam ook wat uitdagingen met zich meebrengen als het gaat om raambekleding. Doordat je het raam ook in de kiepstand kan openen is niet alle raambekleding geschikt. Je kunt wel raambekleding zoals een jaloezie of een rolgordijn aan de binnenzijden van het raam bevestigen of boven het raam bevestigen. Als je een permanente hor tegen insecten wilt gebruiken, kan je deze alleen vanaf buiten aanbrengen. Hierdoor heb je vanaf buitenaf wel een ander zicht. Daarnaast is een kiepraam ook vaak iets duurder dan een gewoon raam.