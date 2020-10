Honderden kilo's zwaar vuurwerk in woonwijk Oeffelt

'We kwamen de partij op het spoor nadat een leerling van een middelbare school uit de omgeving was betrapt met zo’n 80 stuks zgn. nitraten; zeer zware illegale vuurwerkbommen. Uit het onderzoek dat daarop volgde kwamen collega’s terecht op een adres in Oeffelt, waar nog een keer een schrikbarende hoeveelheid soortgelijk vuurwerk werd aangetroffen. We vonden daar namelijk ongeveer 1600 nitraten en ook nog eens 51 cobra’s, zwaar vuurwerk van een vergelijkbaar explosief kaliber. Uiteindelijk deden we aan het einde van de middag een inval bij een woning aan het Brakels Eng in Oeffelt. Daar vonden we in de garage zoveel soortgelijk illegaal vuurwerk dat het bij een explosie enorme schade aan de wijk zou veroorzaken..Alles bij elkaar ging het om een kleine 300 kilo', aldus de politie