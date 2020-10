Aanhouding drugshandel leidt naar meer dan ton aan contanten

Een 27-jarige Tilburger is zaterdagavond 17 oktober op de Pironstraat aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. In de woning van de verdachte vond de politie later die avond meer dan 100.000 euro aan contant geld en daarom is hij ook aangehouden voor witwassen.

Politiemensen vermoeden dat er zaterdagavond 17 oktober rond 23:15 uur op de Pironstraat wordt gedeald en besluiten de betrokken personen te controleren. Ze spreken de verkoper van de drugs aan en vragen hem het voertuig, wat hij op dat moment bestuurt, te verlaten. Nadat de verkoper is aangehouden wordt hij op het politiebureau gefouilleerd. Daar blijkt de Tilburger meer dan 300 euro contant geld bij zich te dragen. Ook vinden ze tijdens het fouilleren flink wat gripzakjes, gevuld met vermoeilijk cocaïne, in zijn onderbroek. Zowel de auto waarin hij reed als het geld en de drugs die hij op zak had, zijn in beslag genomen.

Witwassen

Diezelfde avond wordt ook de woning van de verdachte doorzocht. Tijdens de zoeking vinden politiemensen meer dan 100.000 euro contant geld. Al het geld is in beslag genomen omdat het mogelijk vanuit criminele activiteiten afkomstig is. De 27-jarige Tilburger zit vast en wordt door de politie gehoord. Het onderzoek loopt.