Drugdealer heeft 1-jarig kind bij zich

Surveillerende agenten betrapten de man terwijl hij in zijn auto, met een jong kind op de achterbank, drugs had verkocht aan een 46-jarige Tilburger. Deze verklaarde dat hij drugs van de verdachte had gekocht en overhandigde een aantal zakjes met daarin vermoedelijk cocaïne. De verdachte is daarop aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen. Ook is zijn auto in beslag genomen voor verder onderzoek. Op het politiebureau bleek de verdachte nog enkele zakjes met vermoedelijk cocaïne op zak te hebben. Ook namen agenten rond de 300 euro aan contant geld van hem in beslag. De politie heeft ook een zorgmelding gedaan omdat er een 1-jarig kind bij de drugsdeal aanwezig was.