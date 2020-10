Vreelandbrug over de Vecht krijgt opknapbeurt

De provincie Utrecht gaat dit najaar een aantal beweegbare bruggen een opknapbeurt laten geven. Eén daarvan is de Vreelandbrug in de Provincialeweg (N201) over de Vecht in Vreeland', zo meldt de provincie.

Alleen hinder scheepvaartverkeer

Istimewa Elektro uit Vlissingen gaat tussen 6 en 23 november het bedienings-en besturingssysteem van de brug vervangen in opdracht van de provincie Utrecht. 'De werkzaamheden geven weinig hinder voor het wegverkeer. Alleen het scheepvaartverkeer heeft in het eerste weekend te maken met een volledige stremming en daarna met bloktijden', aldus de provincie.

Planning werkzaamheden en scheepvaartstremming

Vanaf vrijdagmiddag 6 november, 16.30 uur tot maandagochtend 9 november, 09.00 uur is er een stremming voor het scheepvaartverkeer dat afhankelijk is van de brugbediening. Kleine boten waarvoor geen brugbediening nodig is, kunnen wel passeren. Vanaf maandagochtend 9 november, 09.00 uur tot maandagochtend 23 november, 09.00 uur is er een stremming met bloktijden waarbij de brug driemaal per dag wordt geopend voor de scheepvaart.

Twee dagen lichte hinder voor auto's en fietsers

Als de aannemer de afsluitbomen gaat vervangen, is er gedurende twee dagen lichte hinder voor het wegverkeer. Voor fietsers is er gedurende die dagen een omleidingsroute die met borden wordt aangegeven en verkeersregelaars zorgen ervoor dat de juiste route wordt gevolgd.

Testen

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe besturing van de brug getest waarvoor de brug meerdere keren geopend en gesloten zal worden. Dit kan gedurende korte tijd zorgen voor enig oponthoud.