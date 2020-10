Veel verkeerd geprijsde artikelen in supermarkt

Gemiddeld 1 op de 8 producten in de supermarkt heeft bij de kassa een andere prijs dan in de winkel. Dit blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Jumbo en Albert Heijn spanden de kroon: 22% van de artikelen waren fout geprijsd.

De Consumentenbond noteerde de prijzen van totaal 700 producten van 7 landelijke supermarktketens: Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar. Van elke keten werden 4 filialen verspreid over het land bezocht. Bij slechts 3 van de 28 supermarkten klopte de kassabon. Aldi maakte de minste fouten, 5 van de 100 bekeken artikelen hadden daar een verkeerde prijs.

Rammelende prijzen

Bij Jumbo en Albert Heijn rammelden de prijzen het vaakst. Bij 1 Jumbo filiaal was zelfs 40% van het winkelmandje fout geprijsd. Albert Heijn had de grootste prijsafwijking. Een fles rode wijn was aan de kassa €5,99 duurder dan het schap aangaf.

Aanbiedingen foutgevoelig

Bij 51 producten was de prijs aan de kassa lager dan in de winkel stond aangegeven. Van 36 producten was de kassaprijs juist hoger dan verwacht. Prijsverhogingen aan de kassa kwamen dus iets minder vaak voor, maar tikten wel harder aan, doordat het prijsverschil groter was. Vooral bij aanbiedingen gaat het fout. Ruim de helft van de producten met een afwijkende prijs was een actieproduct.