Politie houdt drie mannen aan na steekincident in Dordrecht

De drie waren slaags geraakt op de Spuidijk, hoek Singel en hadden daarbij één of meer messen gebruikt. Eén van de drie, een 37-jarige man uit Zwijndrecht, bleef gewond achter terwijl de andere twee er vandoor gingen in de richting van het centrum.

Politiemensen die de melding hoorden stelden daarna een onderzoek in en zagen twee mannen, die aan het signalement voldeden, op een fiets rijden. Het waren een 35- en 32 jarige man uit Dordrecht. De 35-jarige bleek ook gewond. Bij de mannen werd een mes aangetroffen dat in beslag is genomen.

Nadat de beide slachtoffers waren behandeld in een ziekenhuis, zijn zij aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Daar was inmiddels de derde verdachte al ingesloten. De politie stelt een nader onderzoek in naar het incident.