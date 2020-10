OM verdenkt 60-jarige arts van moord op aanstaande schoonmoeder

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 60-jarige man van de moord op zijn aanstaande schoonmoeder. 'Verdachte wordt verweten in 2016, in de hoedanigheid als behandelend arts, een toen 76-jarige vrouw opzettelijk en met voorbedachten rade van haar leven te hebben beroofd', zo meldt het OM woensdag.

Martha Flora

In november 2015 werd de vrouw door haar dochter en haar dochters partner vanuit Frankrijk naar Nederland gehaald. Zij werd in verpleeghuis Martha Flora geplaatst, een privékliniek in Maastricht voor dementerende ouderen. De partner van haar dochter, werd haar behandelend huisarts. Op 29 juli 2016, komt mevrouw in het verpleeghuis te overlijden.

Melding misstanden

In september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een melding ontvangen over misstanden binnen Martha Flora. Deze melding betrof onder meer het handelen van de huisarts, de hoofdverdachte in deze zaak, in relatie tot het overlijden van mevrouw. Deze melding heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek dat in maart 2017 is gestart. In februari 2018 werd de verdachte aangehouden. Nadat hij enige tijd in voorlopige hechtenis heeft gezeten, werd hij door de rechtbank Limburg in mei 2018 onder algemene voorwaarden geschorst.

Strafbare feiten

Het OM verdenkt de man van drie strafbare feiten: moord, het opzettelijk iemand in hulpeloze toestand brengen en valsheid in geschrifte. Naast deze verdenkingen, zijn in een later stadium twee nieuwe strafbare feiten aan het dossier toegevoegd; bedreiging en smaad en laster. Het slachtoffer betreft een 69-jarige man.

Overige verdachten

Naast de 60-jarige verdachte, worden ook zijn vrouw en een betrokken notaris verdacht. De 55-jarige vrouw van verdachte, dochter van de overleden vrouw, wordt vervolgd voor het medeplegen van het vals opmaken van authentieke akten en het gebruik maken daarvan. Ook de notaris wordt medeplegen van het vals opmaken van authentieke akten ten laste gelegd.

Regiezitting

Op 6 november vindt op de rechtbank in Roermond een regiezitting plaats in deze zaak. Zowel de zaak tegen hoofdverdachte als zijn vrouw zullen dan bij de rechter besproken worden. De regiezitting in de zaak tegen de notaris staat een week later gepland.