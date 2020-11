Vrouw (28) komt om het leven bij ongeval

Een 28-jarige Tilburgse is dinsdag 3 november komen te overlijden na een aanrijding op de Midden-Brabantweg. Rond 18.00 uur kwamen daar drie auto’s met elkaar in botsing.

Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, hulp aan de 28-jarige vrouw mocht niet baten, ze is ter plekke overleden. Een van de andere bestuurders is in de ambulance nagekeken. Verkeerspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.