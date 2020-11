Zwarte Pieten bezoeken woning Akwasi

Drie voorstanders van Zwarte Piet hebben zaterdag voor opschudding gezorgd bij de woning van rapper Akwasi in Weesp. Het drietal werd door buurtbewoners weggestuurd. Tegenover het AD zegt een buurtbewoner: ‘We vinden het allemaal heel sneu dat dit in onze straat is voorgevallen’.