Schoorsteenbrand in Den Dungen

Zaterdagmiddag werd de brandweer rond 16.45 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Poeldonksedijk in Den Dungen.

Bij aankomst sloegen de vonken uit het schoorsteenkanaal boven op het dak, omdat de woning met riet gedekt was heeft men met water het riet preventief nat gehouden. Met behulp van een ladderwagen en een ramoneur werd het schoorsteenkanaal schoongeveegd. Rond 17.30 uur was de klus geklaard en begin de brandweer met inpakken. De doorgang op de Poeldonksedijk was tijdelijk verspert.