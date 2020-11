Man belemmert politie bij huiszoeking

Een bewoner van de Sweensstraat is zaterdagavond aangehouden in zijn woning. Hij belemmerde de politie die naar vuurwerk zocht. Vuurwerk was er niet, wel spullen voor een hennepkwekerij, wat ook strafbaar is.

Op zaterdag 28 november 2020 om 19.35 uur bezochten enkele agenten de woning. Er was een MMA melding binnen gekomen dat er in die woning illegaal vuurwerk zou zijn opgeslagen. Met een machtiging om de woning, desnoods tegen de wil van de bewoner, te betreden belden ze aan. De bewoner was het niet eens met de situatie en liet dat ook blijken, hij begon te schelden en liep de agenten in de weg. Na enkele waarschuwingen werd hij aangehouden. Ook daar verzette hij zich tegen. De zoeking werd daarna voortgezet. Er werd geen vuurwerk aangetroffen maar wel dozen met onder andere lampenkappen gebruikt bij hennepkwekerijen. Omdat het bezit daarvan ook strafbaar zijn zal er proces-verbaal opgemaakt worden tegen de verdachte naast het dossier wat opgemaakt zal worden in verband met de belemmering en het verzet.