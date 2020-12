Ruim 40 procent corona-achterstanden strafrecht weggewerkt

Van de 16.000 misdrijfzaken die in maart, april en mei noodgedwongen moesten worden uitgesteld vanwege de coronacrisis, is inmiddels ruim 40 procent afgehandeld. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De verwachting is dat de corona-achterstand in het strafrecht eind 2021 volledig is weggewerkt.

Speciale aanpak

Tussen 17 maart en 11 mei konden veel fysieke zittingen door de uitbraak van het coronavirus niet plaatsvinden. Om de achterstanden die in het strafrecht ontstonden weg te werken, presenteerden het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak in de zomer een plan van aanpak. Onder andere via avondzittingen, het behandelen van meer zaken door 1 rechter in plaats van 3, en meer OM-strafbeschikkingen voor lichte zaken wordt sinds de zomer een inhaalslag gemaakt. Daarnaast werken inmiddels zo’n 60 rechters van 70 jaar en ouder door na hun pensioen om te helpen met het behandelen van rechtszaken.

Duidelijkheid

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Het is voor mensen die bij een rechtszaak betrokken zijn belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben in de vorm van een vonnis. Een rechterlijke uitspraak zorgt ervoor dat verdachten, slachtoffers en nabestaanden weten waar ze aan toe zijn. Voor veel van hen een voorwaarde om weer verder te kunnen met hun leven. Daarom doen we er alles aan om de corona-achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. Het is goed dat daar nu een eerste stap in gezet is.’

Verdere impact

De uitbraak van het coronavirus heeft ook impact op andere rechtsgebieden. In het civiel- en bestuursrecht zijn de werkvoorraden met zo’n 11 procent opgelopen, bijvoorbeeld omdat zittingen niet door konden gaan vanwege coronabesmettingen of quarantaines van betrokkenen. Vorig jaar is het programma Tijdige rechtspraak ontwikkeld om de doorlooptijden in alle rechtsgebieden te verbeteren; ook worden extra rechters geworven en blijft de Rechtspraak zoeken naar innovatieve manieren om zaken sneller af te doen.