Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt

Bij een explosie is woensdagmorgen in Beverwijk opnieuw een Poolse supermarkt fors beschadigd. Dinsdagmorgen vonden er al explosies plaats bij Poolse supermarkten in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther.

Ook deze getroffen supermarkt had de naam Biedronka, wat lieveheersbeestje betekend. Biedronka is in Polen de grootste supermarktketen, maar volgens Het Parool hebben de winkels in Nederland formeel geen banden met de keten.

Omstreeks 05.00 uur vond de explosie plaats in winkelcentrum Beverhof. De achtergevel van de winkel is voor een groot deel verwoest. De Biedronka supermarkt in Aalsmeer en in Beverwijk hebben de zelfde eigenaren. De winkel in Beverwijk zou gisteren open gaan, maar door de explosie in Aalsmeer werd dit afgeblazen.

De politie acht het zeer aannemelijk dat de drie explosies met elkaar verband houden.