Slachtoffer van straatroof krijgt tas terug na snel ingrijpen van politie

De vrouw (27) fietste rond 22 uur over de Alleenhouderstraat in Tilburg. Zij had op dat moment haar tas in het mandje aan haar stuur gelegd. Plots fietste er een jongeman naast haar die de tas uit het mandje graaide en er vandoor ging. De vrouw belde de politie en kon een goed signalement geven van de dader. Terwijl een politie-eenheid de aangifte ging opnemen van het geschrokken slachtoffer, gingen andere politie-eenheden op zoek naar de mogelijke dader. Die werd gespot, fietsend over de Kwaadeindstraat, en nog in het bezit van de handtas van het slachtoffer. Bij het zien van de agenten ging hij er echter vandoor en zo ontstond er een korte achtervolging. Die eindigde in de Doctor Ahousstraat, waar de verdachte, een inwoner van Goirle van 15 jaar oud, werd aangehouden. De tas bleek hij op zijn vluchtroute te hebben weggegooid. Na wat zoekwerk door de agenten werd deze echter gevonden en teruggegeven aan de aangeefster.