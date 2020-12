ING: Mogelijk verdubbeling aantal faillissementen horeca in 2021

Uitgaande van een vergelijkbaar faillissementsrisico als tijdens de vorige crisis kan het aantal bedrijven in de horeca dat failliet wordt verklaard in 2021 naar schatting oplopen tot 500 tot 600 wat een verdubbeling zou betekenen. Dit heeft het Economisch Bureau van ING becijferd.

'Kaalslag is groter'

'De kaalslag in de sector is groter dan dat, want bedrijven die onvoldoende perspectief zien zullen in de meeste gevallen zelf besluiten de deuren sluiten', aldus ING. Het totale aantal horecabedrijven, inclusief zelfstandigen, steeg de afgelopen vijf jaar met een kwart. De coronacrisis maakt een abrupt einde aan die groei. Door de dubbele lockdown moeten bedrijven drastisch in de kosten snijden en reserves aanspreken. Ook de overheidssteun, die in ieder geval tot aan de zomer van 2021 doorloopt, en uitstel van (belasting-) betalingen voorkomen dat veel bedrijven per direct moeten sluiten. De steun dekt echter niet alle kosten en financiële buffers raken uitgeput.

Naweeën corona nog lange tijd voelbaar

Hoewel 2021 herstel brengt, zijn omzetniveaus van voor de corona-crisis voor de meeste bedrijven nog niet in zicht. Beperkingen rondom evenementen en reizen blijven naar verwachting van kracht in de eerste helft van 2021. De uitbraak van het virus heeft een aantal veranderingen in gang gezet die het perspectief voor de horeca voor langere tijd negatief beïnvloeden.

Consumenten terughoudender

Consumenten zijn terughoudender met uitgaven in de horeca door oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid. Dit geldt voor Nederlanders maar ook voor buitenlandse toeristen want in veel andere landen is de economische klap nog groter.

Meer thuiswerken

Lucratieve doelgroepen, zoals intercontinentale (zaken-)reizigers, keren pas in grotere getalen terug als het virus wereldwijd onder controle is. Maar ook als dat zover is, vormt videoconferencing een steeds beter alternatief.

Thuiswerken is gangbaarder geworden en veel organisaties sturen er op aan dat personeel structureel meer thuiswerkt. Dit heeft grote gevolgen voor cateraars en daarnaast betekent het ook minder vervoersbewegingen en dus minder kopjes koffie en broodjes voor onderweg.

Onzekerheden in ramingen blijven groot

Voor dit vooruitzicht is ING uitgegaan van de veronderstellingen met betrekking tot de maatregelen en de ontwikkeling van het coronavirus zoals in haar Outlook 2021 beschreven staat. De onzekerheden blijven echter groot waardoor er ook andere scenario’s mogelijk zijn. De onzekerheidsmarge rondom de deze ramingen is daardoor groter dan gebruikelijk.