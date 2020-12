Vuurwapen en bivakmuts in auto aangetroffen

De politie heeft zondagmiddag na een melding van asociaal rijgedrag een auto aan de kant gezet op de Scheldeweg. 'Tijdens nadere controle bleek de bijrijder in bezit van een vuurwapen', zo meldt de politie maandag.

Melding auto van de weg gedrukt

Na een melding dat er een auto van de weg zou worden gedrukt, is de politie op zoek gegaan naar deze personenauto. De politie zag de betrokken auto rijden en zette deze zondagmiddag aan de kant op de Scheldeweg. De bestuurder bleek een 19-jarige inwoner van Hoorn te zijn en naast hem zat een 21-jarige plaatsgenoot.

Onder invloed

'Beiden werden gecontroleerd en de 19-jarige bestuurder bleek onder invloed van verdovende middelen te verkeren en hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed', aldus de politie.

Vuurwapen en bivakmuts

De 21-jarige bijrijder gedroeg zich nerveus en bij nader onderzoek bleek dat hij in zijn tasje een vuurwapen had. Hierop werden beiden aangehouden en werd het vuurwapen in beslag genomen. Behalve het vuurwapen werd ook een hoeveelheid drugs en een bivakmuts aangetroffen. Beide Horinezen zijn ingesloten voor nader onderzoek.