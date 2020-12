Rode Kruis Hulplijn schaalt op voor eenzame mensen tijdens de feestdagen

Speciaal voor jongeren

'Speciaal voor jongeren biedt het Rode Kruis tijdens deze dagen, in samenwerking met Blijfovereind, gratis telefonische gesprekken met coaches voor die jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, even willen sparren of juist tijdens deze dagen een gesprekspartner missen', aldus het Rode Kruis.

Jongeren

Eerder dit jaar kwam het Rode Kruis met een onderzoek waaruit bleek dat bijna 70 procent van de 16 tot 30-jarigen ziet op tegen de donkere wintermaanden in deze coronatijd. En dat een grote groep jongeren deze coronatijd zwaar vindt, onder andere door het gebrek aan sociale contacten. 'Vooral jongeren zijn tijdens de feestdagen vaak erg gericht op sociale contacten en hebben door de fase in hun leven maximaal behoefte aan sport, spel, actie, spanning én gezelligheid. Allemaal dingen die nu weer erg beperkt zijn', zegt Huib Wurfbain, coach bij Blijfovereind. 'Daarom zijn wij met onze coaches juist tijdens de feestdagen beschikbaar om met hen het gesprek aan te gaan.'

Structuur

Rode Kruis Hulplijn-medewerker Myrthe Wanders ontvangt veel gesprekken van mensen die moeite hebben met deze lockdown. Ze vertelt: 'Ik werd gebeld door een 22-jarige jongen die het steeds moeilijker kreeg in de steeds strengere lockdown, doordat hij geen doel had en steeds meer zaken wegvielen door de strengere regels. Ik heb met hem meegedacht en we spraken over hoe hij de dag toch een beetje structuur kon geven en ik heb hem ook doorverwezen naar Blijfovereind.' Myrthe geeft verder aan: 'Dit is sowieso wat we doen. Als iemand moeite heeft met de lockdown en het mindere contact met anderen spreken we hoe iemand de dag beter structuur kan geven, over hoe vaak en welke nieuwszaken je tot je neemt, wat je wel kan doen tijdens lockdown i.p.v. te focussen op wat niet kan. Het beschikbaar zijn om het verhaal aan te horen is soms ook al heel fijn en daar zijn de bellers ook dankbaar voor.'

Bereikbaar

Tijdens de Kerstdagen en de jaarwisseling bieden de hulpverleners van de Rode Kruis Hulplijn (070 – 4455888) tussen 09.00 – 17.00 uur een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Bellers kunnen hun vragen of verhaal kwijt, over hun zorgen praten en vragen stellen over hun specifieke (quarantaine-) situatie. Ook anderstaligen kunnen tijdens de feestdagen tussen 09.00 – 17.00 uur via de speciale Whats-App Hulplijnen terecht bij het Rode Kruis. Jongeren kunnen zich voor een telefonisch coachgesprek aanmelden via de website van Blijfovereind. Het gesprek duurt een half uur, degene die belt bepaalt zelf waar het gesprek over gaat.