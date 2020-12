Uitslaande woningbrand op zolderverdieping in Assen

Maandagavond brak er brand uit aan de Juliananstraat in Assen.

Opgeschaald naar middelbrand

Brandweer Assen werd opgeroepen voor de bluswerkzaamheden. Na 1 minuut werd al opgeschaald naar middelbrand waarna ook brandweer Smilde werd opgeroepen. Volgens Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zou de brand op de zolderverdieping van de woning zijn. En volgens onbevestigde berichten zou de brand al uitslaand zijn.

Hoogwerker

Inmiddels is de hoogwerker in stelling gebracht en is voor de zekerheid ook een ambulance op de aangegeven locatie.