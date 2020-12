Bestuurder auto rijdt door na aanrijding

Afgelopen maandag 28 september is een 22-jarige vrouw slachtoffer geworden van een aanrijding aan de Zuiderzeeweg. De bestuurder van de personenauto reed ervandoor en liet haar achter op de openbare weg. De politie is op zoek naar getuigen.

Omstreeks 17:10 uur stond het slachtoffer op haar bromfiets voor een rood verkeerslicht. Vanuit het niets werd zij vanachter aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis en, maar mocht na controle weer naar huis. Het slachtoffer heeft rugletsel overgehouden aan het ongeval. Verschillende getuigen verklaren dat de personenauto vanuit de Schellingerwouderbrug in de richting van de Zuiderzeeweg reed.

Signalement

De personenauto is zwart van kleur van het merk Seat type Leon.