Zes verdachten 'pedojagen' aangehouden voor mishandeling man (44)

In de val gelokt en in elkaar geslagen

Op zaterdag 31 oktober bevond het 44-jarige slachtoffer zich op de Alberdingk Thijmlaan waar hij dacht een afspraak te hebben met een jonge vrouw. Ter plekke bleek hij in de val te zijn gelokt en werd hij opgewacht door een groep mannen. Die zeiden dat de vrouw met wie hij had afgesproken minderjarig was en vervolgens sloegen zij hem in elkaar.

Zes aanhoudingen

Het slachtoffer is kort daarna gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie deed vervolgens uitvoerig onderzoek en dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de zes verdachten: vijf mannen uit Waddinxveen van 23, 22, 19, 19 en 18 jaar en een meisje van 16 uit Waddinxveen. 'Alle zes zitten op dit moment vast en worden gehoord', aldus de politie.

Opruiing rond de jaarwisseling

Uit onderzoek blijkt dat de 22-jarige verdachte van de zware mishandeling ook verantwoordelijk is voor het versturen van opruiende berichtgeving. Via een social media account werd meerdere malen opgeroepen om voor ongeregeldheden te gaan zorgen tijdens de komende jaarwisseling.

Onrust en angst onder bewoners

Vorig jaar verliep de jaarwisseling (2019-2020) erg onrustig omdat een grote groep jongeren zich in Waddinxveen verzamelde na een oproep via Instagram. Deze jongeren staken zwaar vuurwerk af, pleegden vernielingen en droegen gezichtsbedekking. Dit heeft voor angst en onrust gezorgd bij veel inwoners van Waddinxveen. Afgelopen jaar hebben de politie en gemeente meerdere keren moeten ingrijpen omdat er via social media oproepen gedaan werden tot ongeregeldheden.

16 kilo zwaar vuurwerk

De politie en de gemeente Waddinxveen willen ervoor zorgen dat de komende jaarwisseling in Waddinxveen rustig verloopt. De afgelopen weken vonden er daarom meerdere doorzoekingen van woningen plaats in Waddinxveen en hierbij is voor in totaal 16 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen.