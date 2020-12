ME ingezet in Anjum na belagen politieagenten

De Mobiele Eenheid van de politie Noord-Nederland heeft afgelopen nacht rond 4.30 uur in Anjum een korte inzet gehad. Dit nadat politieagenten in het dorp plotseling door een groep personen waren belaagd.

Deze groep, bestaande uit zo’n 30 a 40 personen, had brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Bovendien hadden zij op meerdere plekken stenen verzameld en klaargelegd. Bij de politie waren hieromtrent diverse meldingen van overlast binnengekomen. Toen politieagenten het dorp ingingen, werden zij ineens belaagd door de betreffende groep.

Stenen, bierflesjes en vuurwerk

De agenten werden bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes. Zij moesten zich voor hun eigen veiligheid terugtrekken. Korte tijd later heeft de ME ingegrepen en de openbare orde hersteld in Anjum. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen in Anjum verricht.

Onacceptabel

Luuk Verhoeff, waarnemend teamchef van basisteam Noordoost Fryslân, spreekt van een nare vorm van geweld. Hij vindt het belagen en het gooien van diverse voorwerpen naar politieagenten onacceptabel: ‘Agenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en zij moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Gelukkig raakte geen enkele agent gewond’.