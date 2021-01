Opnieuw aanhoudingen in zaak bedreigingen met link naar fruithandel Hedel

De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden in Naarden en Bussum. 'Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het teweeg brengen van explosies en brandstichtingen. Deze incidenten hebben mogelijk te maken met de poging tot afpersing en bedreiging van een fruitbedrijf in Hedel', zo laat de politie dinsdagmiddag weten.

Vuurwerkbommen en brandstichtingen

In 2020 zijn er verschillende incidenten geweest met vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met een fruitbedrijf in Hedel. Van al deze incidenten wordt nog onderzocht of er ook een daadwerkelijke link is.

Arrestatieteam

Op 17 december werden al twee verdachten aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een brandstichting in Hedel. Een woning brandde daar eind november af. Deze verdachten zitten nog vast. Een paar dagen later werden er drie verdachten aangehouden in verband met een dreiging. In de media is hier al veel over verschenen, maar vanwege de veiligheid van betrokkenen en het belang van onderzoek doen politie en OM hier verder geen uitspraken over. Twee verdachten zijn heengezonden, één van hen zit nog in voorlopige hechtenis.

Rechtszaak

Eind december kwamen ook de twee mannen die vandaag zijn aangehouden als verdachte in beeld. Een van hen moet op 6 januari voor de rechtbank verschijnen, nadat hij in 2019 werd aangehouden voor een poging tot afpersing van het bedrijf. De rechtbank beraadt zich over een mogelijke aanhouding van de strafzaak tegen deze verdachte. Vandaag zijn er naast de aanhoudingen ook verschillende woningen doorzocht.