Marechaussee weigert reizigers aan grenzen

De Koninklijke Marechaussee heeft maandag twee Albanese mannen opgepakt die zich verstopt hadden in een trailer op Hoek van Holland.

De mannen werden gevonden nadat de speurhond aansloeg bij de trailer die gevuld was met een lading eierdozen. Het tweetal had zich in de trailer verschanst en lag bovenop de stapels eierdozen. Ze zijn geweigerd en overgebracht naar Schiphol om terug te keren naar Albanië.

De Marechaussee in Zuid-Holland weigerde gisteren 5 Britse reizigers vanwege de Covid-inreisbeperkingen. Ze konden niet aanemelijk maken dat ze een noodzakelijke reis moesten maken en konden met de ferry terug naar Engeland.

In de haven van Breskens werden 2 Britten geweigerd die met een zeiljacht aankwamen. Ook zij voldeden niet aan een voorwaarde om Nederland in te reizen.

Ook op Schiphol werden diverse reizigers de toegang ontzegd tot Nederland.

Sinds 1 januari 2021 heeft de Marechaussee meer dan 80 Britse reizigers geweigerd bij verschillende grensposten op luchthavens en in zeehavens. De weigeringsgrond is over het algemeen het gevaar voor openbare orde en volksgezondheid.