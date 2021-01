Huisartsen boos op minister De Jonge: vaccinatie in januari is ons beloofd!

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is boos op minister Hugo de Jonge. De LHV liet eerder op 3 december weten dat er na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is beloofd dat de huisartsen nog in januari zouden worden gevaccineerd maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken.

'Neem huisartsen serieus en kom afspraak na'

'Als LHV zetten we ons hard in om te zorgen dat er alsnog een mogelijkheid komt voor de onmisbare huisartsen in de acute zorg om zich in januari te laten vaccineren. Na de weigering van de minister van afgelopen dinsdagavond geven wij niet op. Via de politiek, de media en uiteraard direct tegen de minister zeggen we: kom uw afspraken na en laat zien dat u de huisartsen serieus neemt', zo laat de LHV donderdag weten.

Niet meer deze maand

Zodra de LHV dinsdagavond van het ministerie hoorde dat zij geen werk zouden maken van vaccinatie van huisartsen deze maand, heeft de belangenorganisatie voor huisartsen hierover de publiciteit gezocht. Ook werd er contact gezocht met de politieke partijen in de Tweede Kamer, met het oog op het Kamerdebat over corona op woensdag. 'In talloze media hebben we vervolgens, ook met dank aan veel huisartsen voor hun medewerking daarin, dit verhaal kunnen vertellen', stelt de LHV.

Geen inkeer tijdens het debat

'In het Kamerdebat bleek de minister nog niet tot inkeer te zijn gekomen. Sterker nog, hij ontkende daar dat hij afspraken van deze strekking met de LHV zou hebben gemaakt. Terwijl hij die afspraken zelf genoemd heeft in de brief die hij op 4 januari aan de Tweede Kamer stuurde', aldus de LHV.

Brief aan de minister

Naast alle andere contacten met VWS, heeft het bestuur van de LHV donderdag een officiële brief gestuurd naar de minister, waarin nogmaals de afspraken worden aangehaald en daarnaast het ongeloof wordt geuit over zijn uitspraken tijdens het debat in de Tweede Kamer afgelopen woensdag. De LHV hoopt op een spoedige, positieve reactie van de minister.