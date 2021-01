OM eist negen jaar celstraf en TBS voor doden echtgenote

Het 35-jarig slachtoffer werd gestoken voor haar woning aan de Cherstertonlaan in Amsterdam. Dat gebeurde voor de ogen van het toen 3-jarige dochtertje van het slachtoffer en de verdachte. Liggend op straat, in de sneeuw, raakte de vrouw buiten bewustzijn. Zwaar gewond, ze had twaalf steekwonden en zes snijwonden, werd ze naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed ze een dag later aan haar verwondingen.

Relatieproblemen

Hoewel de verdachte zijn echtgenote voor haar woning heeft opgewacht met een kort daarvoor gekochte vleesmes, kan de officier van justitie niet bewijzen dat de man zijn vrouw heeft vermoord. Hiervoor moet er sprake zijn van een vooropgezet plan. Dat ontbreekt volgens de officier van justitie. Hij kan namelijk niet uitsluiten dat de verdachte “slechts” de bedoeling had zijn echtgenote te dreigen met het mes en dat hij pas bij de ontmoeting besloot om haar daadwerkelijk neer te steken. De man heeft zich wel schuldig gemaakt aan doodslag, zei de officier van justitie vandaag op zitting.

Het huwelijk van de verdachte en zijn vrouw verkeert vanaf januari 2017 in zwaar weer. Dan doet het slachtoffer namelijk aangifte tegen haar man van vernieling. Ze verklaart ook in haar aangifte dat zij en haar man veel ruzie hebben en dat hij haar een keer met een mes heeft bedreigd.

Persoonlijkheidsstoornis

Deskundigen van het Pieter Baancentrum (PBC) rapporteren dat de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft en zijn middelengebruik problematisch is. Volgens hen zou de stoornis ook hebben bestaan op het moment dat hij zijn vrouw zou hebben doodgestoken. Door de persoonlijkheidsstoornis heeft de verdachte volgens de officier van justitie de relatiebreuk en de gevolgen daarvan niet kunnen begrijpen, niet accepteren en er niet mee kunnen omgaan. Daarnaast legt de 44-jarige verdachte de schuld voor zijn problemen volledig bij zijn vrouw en anderen. De officier van justitie stelt dat deze factoren een belangrijke rol hebben gespeeld en dat er dus een verband is tussen de stoornis en het doodsteken van het slachtoffer.

De verdachte is in de ogen van de officier van justitie verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de gevangenisstraf van negen jaar zou de verdachte daarom ook moeten worden veroordeeld voor TBS met dwangverpleging.

De rechtbank doet op 3 februari uitspraak.