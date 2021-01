Politie lost waarschuwingsschot na inbraakmelding Maastricht

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie rond 04.45 uur een waarschuwingsschot gelost bij de Burgemeester van Oppenstraat in Maastricht. 'Hierbij is niemand gewond geraakt. De reden waarom het schot is gelost, is nog niet bekend', zo laat de politie donderdag weten.

Melding inbraak

De politie kwam ter plaatse op de Burgemeester van Oppenstraat nadat zij een melding had ontvangen van inbraak. Op dat moment is de verdachte in een auto gesprongen en er vandoor gereden. Na een korte achtervolging is de auto van de verdachte gecrasht bij het Burgemeestersplein. De verdachte is gevlucht in de richting van de Groene loper.

Signalement verdachte

Het betreft een getinte man van ongeveer 30 jaar oud. Hij heeft kort, zwart haar en droeg op het moment van de inbraak een blauwe gewatteerde jas. Tevens is bij de inbraak ook mogelijk een scooter betrokken waarvan de bestuurder een zwarte jas droeg met een bontkraag.